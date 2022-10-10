Каким подарком Чарльза особенно дорожила принцесса Диана

Принц Чарльз редко дарил подарки своей жене Диане. Однако все, что получала Леди Ди — она тщательно оберегала и хранила у себя.

Одним из самых сентиментальных проявлений внимания к жене со стороны наследника был золотой браслет с шармами. Причем на каждый праздник Чарльз заказывал к нему разные ювелирные подвески.

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Как пишет Sky News, принцесса Уэльская очень боялась потерять дорогой ее сердцу презент, поэтому нечасто появлялась в браслете на публике.