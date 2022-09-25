Какие три мощных предсказания Нострадамуса содержатся в его книге: два уже сбылись

В Великобритании книга Нострадамуса с предсказаниями стала настоящим бестселлером. Дело в том, что два из них точно сбылись с поразительной точностью. А потому люди спешат узнать, что еще может случиться с ними и миром в ближайшее время.

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Например, в книге есть такие слова: «Королева Елизавета II умрет примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет».

Кроме того, Нострадамус заявил, что преемником королевы Елизаветы II станет ее старший сын Чарльз, который взойдет на трон и будет королем Карлом III.

Однако продолжение этого предсказания может удивить многих. В дальнейшем, если верить Нострадамусу, Карл III отречется от престола в пользу своего сына. Их у него два - Уильям и Гарри.

Источник: The Sunday Times.