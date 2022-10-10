Какие странные подарки принцесса Диана делала своему любовнику

Принцесса Диана пять лет крутила роман с армейским офицером Джеймсом Хьюиттом, когда уже была замужем за принцем Чарльзом. Леди Ди дарила подарки своему любовнику, причем некоторые из них были странными.

Например, однажды она передала возлюбленному портфель с 16 тысячами фунтов стерлингов. Диана хотела, чтобы на эти деньги он купил себе шикарную спортивную машину.

А в 1990 году Диана и Хьюитт вместе отправились в Саудовскую Аравию и посылали друг другу любовные письма.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Иногда их сопровождали корзины Fortnum and Mason с роскошными сладостями и виски. Зная, что в Саудовской Аравии запрещены определенного рода журналы, принцесса также отправляла любимому номера Playboy и Penthouse, пишет Daily Express.