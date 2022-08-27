Какие сейчас отношения у Прилучного с Муцениеце

Павел Прилучный прокомментировал свои нынешние отношения с бывшей женой Агатой Муцениеце. По его словам, актриса, наконец, выстроила правильные отношения с ним.

«Мы сейчас отлично ладим. Она правильно себя ведет, добилась, наконец, чего хотела - снимается в кино, она мать двоих детей. Я за нее очень рад», - подчеркнул Павел.

Дети, по словам Прилучного, много времени проводят с ним.

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