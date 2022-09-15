Какие реальные перспективы ждут принца Гарри и Меган Маркл в США

Известный журналист Рустам Солнцев в нашей постоянной рубрике «Загугли звезду» заявил о том, что Меган Маркл и принц Гарри живут от него практически по соседству в Лос-Анджелесе.

«У них прекрасный дом в Долине. Там принц Гарри и Меган Маркл кормят всю огромную банду папарацци. Они на всех обложках во всех таблоидах, а если не на обложках, значит, внутри на развороте и прочее-прочее.

Я предполагаю, что у таких людей всегда есть что-то про запас, отложенное на черный день. Тем более недавно, когда Гарри и Меган переезжали в Солнечную Калифорнию, было объявлено на весь белый свет о том, какие безумные траты их ждут. Друзья мои, там три контракта сразу вот с такими вот нулями.