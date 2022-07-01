Какие отношения на самом деле связывают Татьяну Арнтгольц с ее сестрой-близняшкой Ольгой

Татьяна Арнтгольц намного чаще мелькает на ТВ, чем ее сестра-близняшка Ольга. Актриса, помимо съемок в кино, также вместе с Александром Лазаревым ведет программу «Жди меня». Не забывает Татьяна и про театр. Она весьма востребованная актриса. К тому же Арнтгольц нашла и свое женское счастье. Вторым мужем Татьяны стал звезда сериала «Кухня». Вместе с Марком Богатыревым актриса воспитывает сына Данила.

Кстати, у сестры Татьяны Арнтгольц уже трое детей. Причем младшие отпрыски красавиц-близняшек появились на свет с незначительной разницей. Обе ходили беременными в одно и то же время и обе родили мальчиков.

Татьяна редко говорит о семье, однако в одном из интервью она призналась, какие отношения на самом деле связывают ее с сестрой-близнецом. Оказывается, они совсем не соперничают.

«Мы постоянно на связи по телефону. Да и видимся при любой возможности. Оля — мой самый близкий человек. У нас с сестрой особая связь, на эмоциональном уровне. Если ей плохо, то я тоже не могу полноценно радоваться жизни. У Оли дочка, Аня. Они с Машей (дочка Татьяны) как родные сестры. Ходим в гости друг к другу. Пока дети играют, мы с сестрой секретничаем», — говорила Татьяна Арнтгольц «СтарХиту».

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