Какие отношения на самом деле связывали Игоря Николаева и Аллу Пугачеву

Композитор Игорь Николаев познакомился с Аллой Пугачевой, когда только приехал с Сахалина в свои 19 лет. Певице на тот момент было 30 лет, и она уже была настоящей звездой в СССР.

Он сам подошел к ней и спросил не нужны ли ей музыканты. Певица всегда ценила смелость, поэтому дала ему номер своего телефона. Так бывший провинциал оказался в составе звездного коллектива Примадонны.

Потом у Николаева хватило смелости подвинуть почетное место Раймонда Паулса, когда он предложил Алле Пугачевой свою песню «Айсберг». Она стала хитом, а Игорь Николаев – не только коллегой и соратником для певицы, но и верным другом на долгие годы.

Их отношения были настолько теплыми, что тут же поползли слухи о романе. Однако оба артиста утверждают – между ними всегда была только дружба.

Источник: «Экспресс газета».

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