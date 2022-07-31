Какие льготники могут остаться без компенсации за ЖКУ

Ветераны труда имеют право получать компенсацию по ЖКУ в 50 %. Однако на деле эта сумма получается намного меньше. Почему это бывает, пояснила юрист Ирина Сивакова.

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В основном пониженные цифры по компенсации льготники наблюдают летом, поскольку в настоящий момент устанавливает порядок предоставления льгот ветеранам труда региональная власть. А большинство регионов перешли на расчет компенсаций за ЖКУ «по фактическому потреблению». При этом берется в расчете региональный норматив потребления соответствующей услуги.

И если ветеран использовал 5 кубометров воды при региональном нормативе в 3, то и компенсация будет рассчитываться исходя из нормы, то есть покроет оплату только 1,5 кубометра воды.

Источник: fedpress.ru.