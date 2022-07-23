«Какие красивые малышки»: Рудова в тугом мини-платье с цветочным принтом повеселилась с Бузовой

Пандемия буквально поставила на стоп светскую жизнь, но не так давно в Москве снова стали проводить премии, вечеринки. Звезды с радостью выступают для поклонников.

Не так давно уже была «Жара». А 23 июля стартовал фестиваль VK Fest. На нем выступили: Ольга Бузова, Анна Айсти, Нилетто, Ваня Дмитриенко и другие селебрити.