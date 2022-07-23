«Какие красивые малышки»: Рудова в тугом мини-платье с цветочным принтом повеселилась с Бузовой

Пандемия буквально поставила на стоп светскую жизнь, но не так давно в Москве снова стали проводить премии, вечеринки. Звезды с радостью выступают для поклонников.
Не так давно уже была «Жара». А 23 июля стартовал фестиваль VK Fest. На нем выступили: Ольга Бузова, Анна Айсти, Нилетто, Ваня Дмитриенко и другие селебрити.
Ведущей одного из концертов стала Настя Ивлеева. Она даже сменила имидж для такого случая. А вот гостьей стала Наталья Рудова.
Она облачилась в кукольное платье с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и пышное декольте. Она дополнила аутфит кедами в белом цвете. На фестивале звезда повстречала Ивлееву, Ульяну Банану и не только.
Наталья Рудова и Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
В ресторане Наталья повеселилась уже с Ольгой Бузовой, которая только вернулась из Африки. телеведущая в топе и лосинах продемонстрировала постройневшие формы. Девушки много смеялись, танцевали и обсуждали все события.
«Какая стройняшка! Какая красота! Это что за великая женщина всея Руси?» – отметила Рудова.
«Мы просто с девчонками обменялись букетами цветов», – похвасталась Ольга.
«Вы посмотрите, какие красивые малышки!» – сказала Ульяна.
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Поклонники восхитились дружной компанией. Многие отметили, что Бузова похорошела. А другие стали хвалить Наталью. «Ну что за девчонки», «Оля опять выпендривается», «Просто бесподобно», «Рудова и ее декольте затмили все», «Оля опять всю себя напоказ! Ну зачем?» — стали писать пользователи Сети.