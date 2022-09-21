Какие красивущие: поклонники в восторге от новых снимков влюбленного Прилучного и его молодой жены

Молодожены Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали гостями фестиваля «Новый сезон», который стартовал в Сочи, на курорте «Роза Хутор» в минувшие выходные.
Влюбленная парочка приковала к себе всеобщее внимание и, кажется, наслаждалась этим. И друг другом, разумеется. Фактически это был первый выход Павла Прилучного и Зепюр Брутян в свет и в статусе мужа и жены, и в статусе пары.
В телеграм-канале Зеппюр Брутян поделилась фото, на котором предстала вместе с мужем Павлом Прилучном на курорте «Роза Хутор».
«Побывали с Пашей на фестивале «Новый сезон», который впервые прошел на курорте «Роза Хутор». Горный воздух, живописные виды. Было хорошо!» — поделилась эмоциями Зепюр Брутян под фото.
В кадре Брутян и Прилучный излучают счастье и широко улыбаются на камеру.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на фестивале. Фото: соцсети
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Поклонники пришли в восторг от вида счастливых влюбленных и осыпали Павла и Зепюр комплиментами.
«Какие красивущие», «Стильная пара», «Как Паша тебе подходит», «Представляю, какие красивые у вас будут дети», «Шикарные», — высказались в Сети.