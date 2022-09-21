Какие красивущие: поклонники в восторге от новых снимков влюбленного Прилучного и его молодой жены

Зепюр Брутян поделилась трогательным кадром в компании Павла Прилучного.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Молодожены Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали гостями фестиваля «Новый сезон», который стартовал в Сочи, на курорте «Роза Хутор» в минувшие выходные.

Влюбленная парочка приковала к себе всеобщее внимание и, кажется, наслаждалась этим. И друг другом, разумеется. Фактически это был первый выход Павла Прилучного и Зепюр Брутян в свет и в статусе мужа и жены, и в статусе пары.

В телеграм-канале Зеппюр Брутян поделилась фото, на котором предстала вместе с мужем Павлом Прилучном на курорте «Роза Хутор».

«Побывали с Пашей на фестивале «Новый сезон», который впервые прошел на курорте «Роза Хутор». Горный воздух, живописные виды. Было хорошо!» — поделилась эмоциями Зепюр Брутян под фото.

В кадре Брутян и Прилучный излучают счастье и широко улыбаются на камеру.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян на фестивале. Фото: соцсети

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Поклонники пришли в восторг от вида счастливых влюбленных и осыпали Павла и Зепюр комплиментами.

«Какие красивущие», «Стильная пара», «Как Паша тебе подходит», «Представляю, какие красивые у вас будут дети», «Шикарные», — высказались в Сети.

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