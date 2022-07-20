Какие гадости пишут в соцсетях Яне Кошкиной

Яна Кошкина - актриса яркая и сексуальная и, конечно, у нее много хейтеров. Артистка относится ко всему с понимаем, она знает, что невозможно нравиться всем подряд.
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«Я никак на это не реагирую. Даже если ты будешь идеальным человеком, все равно не будешь нравиться всем. Для меня главное - мнение моих самых близких людей. Их очень мало, но они рядом», - заявила Кошкина Teleprogramma.pro.
Яна также призналась, что некоторые поклонники фотографируют ее исподтишка, а потом выкладывают в Интернет. И начинается бурное обсуждение.
«Почему она даже не накрасилась, почему так одета и т. д. Меня устраивает, как я выгляжу без макияжа, но не все люди могут это адекватно оценивать. Они привыкли видеть нас в соцсетях с фильтрами, наклеенными ресницами - им кажется, что мы всегда такие», - недоумевает актриса.