Какие гадости пишут в соцсетях Яне Кошкиной

Яна также призналась, что некоторые поклонники фотографируют ее исподтишка, а потом выкладывают в Интернет. И начинается бурное обсуждение.

«Почему она даже не накрасилась, почему так одета и т. д. Меня устраивает, как я выгляжу без макияжа, но не все люди могут это адекватно оценивать. Они привыкли видеть нас в соцсетях с фильтрами, наклеенными ресницами - им кажется, что мы всегда такие», - недоумевает актриса.