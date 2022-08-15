«Какие формы!»: Севастьянова показала себя без пуш-ап

Каролина Севастьянова стала знаменитой на весь мир после того, как выиграла Олимпиаду в Лондоне. Триумф гимнастки случился десять лет назад. После победы на главном старте четырехлетия спортсменка приняла решение закончить профессиональную карьеру, но фанатов не растеряла.

В своих соцсетях Каролина часто радует публику, публикуя личные фотографии, порой, невероятно откровенные. На это раз она запечатлелась в платье с принтом «зебра», показав, как выглядит без белья с эффектом пуш-ап.