«Какие формы!»: Севастьянова показала себя без пуш-ап

Каролина Севастьянова стала знаменитой на весь мир после того, как выиграла Олимпиаду в Лондоне. Триумф гимнастки случился десять лет назад. После победы на главном старте четырехлетия спортсменка приняла решение закончить профессиональную карьеру, но фанатов не растеряла.
В своих соцсетях Каролина часто радует публику, публикуя личные фотографии, порой, невероятно откровенные. На это раз она запечатлелась в платье с принтом «зебра», показав, как выглядит без белья с эффектом пуш-ап.
«Класс! Какие формы! Супер! Как всегда красотка», - писали пользователи Сети.
Напомним, весной этого года Каролина Севастьянова приехала из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети