«Какая же я красивая»: Наталья Рудова в крошечном белье продемонстрировала формы

Прошло уже несколько месяцев после окончания шоу «Звезды в Африке», но одна из его знаменитых участниц, актриса Наталья Рудова, до сих пор не может оправиться.

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Звезда рассказала, что привезла из Африки нервное расстройство, связанное с едой. Дело в том, что там все участники сильно голодали, хотя Рудова подчеркивала, что ей достаточно риса. Видимо, бесследно экстремальная обстановка на шоу не прошла для ее психики.

«Какая же я красивая приехала из Африки. И как же меня задолбало РПП (расстройство пищевого поведения)», - написала звезда, демонстрируя свою стройную фигуру в соцсетях.