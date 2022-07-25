«Какая же она подлая»: звезда «Сватов» Татьяна Кравченко отреагировала на выпады Анны Кошмал

Стас Садальский вместе с Татьяной Кравченко работает много лет на одной сцене. И он узнал, что звезда «Сватов», сыгравшая Валюху Будько, думает по поводу оскандалившейся экс-коллеги по ситкому, актрисы Анны Кошмал, которая уже не раз нападала в Сети на нее с Федором Добронравовым. Артист написал об этом в своем микроблоге.

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«Молодая артистка из «Сватов» включила своих партнеров по фильму Кравченко и Добронравова в список врагов… Спрашиваю? Ждать благодарности от этой артистки глупо, а быть ей неблагодарной – подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее, Федя ночью повез в скорую! «Какая же она подлая», - ответила народная Татьяна Кравченко, уроженка Донецка», - написал Садальский.

Напомним, Анна Кошмал – украинская актриса, сыгравшая внучку Будько, школьницу Женю Ковалеву. Весной она не раз устраивала провокации в адрес российских коллег, в том числе своих экранных родственников Кравченко и Добронравова.