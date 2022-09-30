«Какая-то украинская женщина выносила»: психолог Степанова высказалась о детях Пугачевой и Галкина*

Самые известные в России близнецы Гарри и Лиза появились на свет в 2013 году. Их родители Максим Галкин* и Алла Пугачева не скрывали, что детей выносила суррогатная мама.

Поклонникам именно это обстоятельство не давало покоя. Все очень хотели знать, кто же та самая женщина. Долгое время считалось, что Гарри и Лизу выносила жительница Казани. Максим Галкин* категорически опроверг эти домыслы. Было бы странно, если бы он подтвердил.

Тут же появилась новая версия. Ее озвучила психолог Вероника Степанова.