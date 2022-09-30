«Какая-то украинская женщина выносила»: психолог Степанова высказалась о детях Пугачевой и Галкина*

Самые известные в России близнецы Гарри и Лиза появились на свет в 2013 году. Их родители Максим Галкин* и Алла Пугачева не скрывали, что детей выносила суррогатная мама.
Поклонникам именно это обстоятельство не давало покоя. Все очень хотели знать, кто же та самая женщина. Долгое время считалось, что Гарри и Лизу выносила жительница Казани. Максим Галкин* категорически опроверг эти домыслы. Было бы странно, если бы он подтвердил.
Тут же появилась новая версия. Ее озвучила психолог Вероника Степанова.
«Это абсолютный сюр, бред, сумасшествие, в которое нас всех заставили поверить. Что вот это семья, любящий муж, который на двести лет ее моложе. Да, молодой гей, но искренне любит свою Аллочку в 73 года. И вот их детки, которых какая-то украинская женщина выносила. Нам пытаются навязать, что все искренне. От этого хочется блевануть», — заявила Вероника Степанова.
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По материалам YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова»
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.