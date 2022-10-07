Какая страна проведет «Евровидение» вместо Украины

Город Ливерпуль в 2023 году станет хозяином музыкального конкурса «Евровидение». Об этом вечером 7 октября объявили в эфире программы The One Show на Би-би-си.

После того, как стало понятно, что выигравшая прошлое «Евровидение» Украина не сможет принять конкурс у себя, это право передали стране, занявшей второе место, то есть Великобритании. Напомним, что у британцев отличился 33-летний певец Сэм Райдер, исполнивший песню Space man.

Выбирая город, который должен будет принять десятки тысяч любителей музыки, организаторы рассматривали Лидс, Манчестер, Бирмингем, Глазго и Ливерпуль. В итоге в списке кандидатов остались лишь два последних. Но победил родной город легендарной группы The Beatles.

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