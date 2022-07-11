Какая погода ждет москвичей в ближайшие несколько дней

Накануне на Москву обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер с грозой и мощным ливнем ломал деревья и крушил буквально все на своем пути. Жертвой стихии стал один человек — на него упало дерево. Еще десяток пострадали — с разными травмами они обратились в больницы.
Коммунальные службы работают в экстренном режиме. В эти часы они принимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Синоптики прогнозируют, что пока расслабляться рано. В течение ближайших двух-трех ночей ожидается гроза и раскаты грома. Об этом сообщает «Пятый канал».