Какая погода ждет москвичей в ближайшие несколько дней

Накануне на Москву обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер с грозой и мощным ливнем ломал деревья и крушил буквально все на своем пути. Жертвой стихии стал один человек — на него упало дерево. Еще десяток пострадали — с разными травмами они обратились в больницы.

Коммунальные службы работают в экстренном режиме. В эти часы они принимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.