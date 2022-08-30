«Какая-то отдельная любовь ко мне»: Савичева ответила Васильеву после критики

Певица Юлия Савичева в шоу «НеДудь» с Никитой Никитиным на «Новом радио» заявила, что в курсе нелестных высказываний историка моды Александра Васильева в свой адрес.
«У Александра Васильева какая-то отдельная любовь ко мне. Мне, естественно, докладывают, что он в очередной раз дал негативный комментарий. Думаю, что он просто хочет услышать от меня прямое обращение к нему».
По словам Савичевой, Васильев наконец-то дождался, о чем давно мечтал. Она обратила на него свое внимание. При этом в шутку Савичева призналась в любви Васильеву.
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Напомним, что Васильев не раз негативно высказывался о нарядах Савичевой. По его мнению, она зачастую одевается безвкусно.