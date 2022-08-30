«Какая-то отдельная любовь ко мне»: Савичева ответила Васильеву после критики

По словам Савичевой, Васильев наконец-то дождался, о чем давно мечтал. Она обратила на него свое внимание. При этом в шутку Савичева призналась в любви Васильеву.

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Напомним, что Васильев не раз негативно высказывался о нарядах Савичевой. По его мнению, она зачастую одевается безвкусно.