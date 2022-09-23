«Какая невероятная»: Ксения Бородина показала, как выглядит 84-летняя Лия Ахеджакова

22 сентября Бородина отправилась в театре. Она похвасталась своим модным нарядом с пальто в клетку «виши». Оказалось, что она решила насладиться постановкой «Мой внук Вениамин». Телеведущая поделилась кадрами, на которых на поклон вышли артисты.

Среди них была Лия Ахеджакова. Она предстала с ярко-рыжими волосами. Актриса кланялась до земли и получила букет цветов из зала.