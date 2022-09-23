«Какая невероятная»: Ксения Бородина показала, как выглядит 84-летняя Лия Ахеджакова

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Раньше ведущая «Дома-2» редко выходила в свет. Но после развода с Курбаном Омаровым она стала чаще видеться с подругами, сниматься в новых проектах и регулярно выходить в свет.
22 сентября Бородина отправилась в театре. Она похвасталась своим модным нарядом с пальто в клетку «виши». Оказалось, что она решила насладиться постановкой «Мой внук Вениамин». Телеведущая поделилась кадрами, на которых на поклон вышли артисты.
Среди них была Лия Ахеджакова. Она предстала с ярко-рыжими волосами. Актриса кланялась до земли и получила букет цветов из зала.
«Какая невероятная актриса Лия Ахеджакова. Весь спектакль на одном дыхании», – призналась Бородина.
Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит 84-летняя артистка. Многие любят ее еще благодаря ролям в фильмах «Небеса обетованные», «Служебный роман», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром».