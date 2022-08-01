Какая мама изящная! Волочкова показала пожилых родителей за домашними посиделками

Анастасия Волочкова в день 75-летия своего папы Юрия Волочкова, чемпиона Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису, показала фотографии с домашних посиделок по этому поводу.

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Сама балерина навестить отца не смогла, но передала ему торт и цветы. А вот мама артистки, Тамара Антонова, хоть и в разводе с Юрием Волочковым, все-таки отметилась у него с поздравлениями.

«Спасибо, мои дорогие, всем тем, кто был с папой в этот день! И всем, кто поздравил. Это настоящая спортивная семья! И мамочка моя была рядом. Несмотря на сложности в нашей семье, мы всегда вместе! Мы с Аришей скоро приедем поздравить отдельно», — написала в соцсетях Волочкова.