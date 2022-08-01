«Какая красотень!»: Алла Пугачева полюбовалась закатом с радугой на участке своего особняка в Юрмале

Максим Галкин накануне воссоединился со своей семьей после выступления в Турции. Шоумен вернулся в Юрмалу, которая встретила его невероятно красивым закатом и радугой.

В микроблоге Максим Галкин решил поделиться красотой с поклонниками. Видео на этот раз снимала его супруга Алла Пугачева.

Судя по всему, все происходит во дворе особняка, в котором звездная пара вместе с детьми Гарри и Лизой живет в Юрмале.

Алла Борисовна запечатлела в кадре невероятной красоты небо, озаренное уходящими в закат солнечными лучами. Небосвод окрашен в розовый свет и на нем видна радуга.