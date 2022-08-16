«Какая красивая!»: Юлия Ефимова в коротеньком топе и мини-шортах показала точеную талию

Юлия Ефимова поставила на стоп свои выступления в плавании, но завершать карьеру пока не торопится. Она живет в Майами и активно поддерживает форму. Фигуре 30-летней пловчихи может позавидовать любая спортсменка, и она в очередной раз это доказала.

В лучах заходящего солнца Ефимова позировала в кроп-топе и мини-шортиках. Эталонная талия загорелой пловчихи привела в восторг многих фолловеров, которые оценили снимок по достоинству.