Какая красивая: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» предстала в соблазнительном боди

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно стала позволять себе провокационные наряды.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» прекрасно помнят, какой фактурной дамой была его участница Саша Черно. Девушка поражала своими корпулентными формами.

Но сейчас все изменилось. Год назад Саша Черно основательно взялась за себя и теперь предъявляет миру стройную фигуру, над усовершенствованием которой продолжает трудиться. Так что, то ли еще будет!

В телеграм-канале Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала облаченной в боди. Смелый наряд подчеркнул ее стройность.

Саша Черно в боди. Фото: соцсети

«О фигуре: давно не взвешивалась и была приятно удивлена сегодня. Как же хочется еще минус и пластику», — поделилась Саша Черно.

Поклонники пришли в восторг, увидев такой результат. Некоторые даже начали просить Сашу перестать худеть.

«Саша, ты в отличной форме. Может, больше не надо худеть?», «Очень женственная стала», «Сашка, какая ты все-таки красивая», — высказались в Сети.

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