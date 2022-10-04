Какая красивая: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» предстала в соблазнительном боди

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» прекрасно помнят, какой фактурной дамой была его участница Саша Черно. Девушка поражала своими корпулентными формами.

Но сейчас все изменилось. Год назад Саша Черно основательно взялась за себя и теперь предъявляет миру стройную фигуру, над усовершенствованием которой продолжает трудиться. Так что, то ли еще будет!