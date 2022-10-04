Какая красивая: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» предстала в соблазнительном боди

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» прекрасно помнят, какой фактурной дамой была его участница Саша Черно. Девушка поражала своими корпулентными формами.
Но сейчас все изменилось. Год назад Саша Черно основательно взялась за себя и теперь предъявляет миру стройную фигуру, над усовершенствованием которой продолжает трудиться. Так что, то ли еще будет!
В телеграм-канале Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала облаченной в боди. Смелый наряд подчеркнул ее стройность.
Саша Черно в боди. Фото: соцсети
«О фигуре: давно не взвешивалась и была приятно удивлена сегодня. Как же хочется еще минус и пластику», — поделилась Саша Черно.
Поклонники пришли в восторг, увидев такой результат. Некоторые даже начали просить Сашу перестать худеть.
«Саша, ты в отличной форме. Может, больше не надо худеть?», «Очень женственная стала», «Сашка, какая ты все-таки красивая», — высказались в Сети.
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