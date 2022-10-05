Какая красивая: Чехова в платье с цветочным принтом и рукавами-окороками поиграла хорошеньким личиком

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова была замечена в числе гостей светского мероприятия, которое состоялось в эту среду, 5 октября, в Москве.

В ресторане Backstage (Crocus City Hall) прошла торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards, которая отражает роль fashion-индустрии в современном мире.

Звезды, появившиеся на церемонии, удивляли своими образами и прекрасным внешним видом.

В числе тех, кто поразил молодостью и красотой, была Анфиса Чехова, которая в декабре отметит свое 45-летие.