Какая красивая: Чехова в платье с цветочным принтом и рукавами-окороками поиграла хорошеньким личиком

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова стала гостьей светского мероприятия.
Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова была замечена в числе гостей светского мероприятия, которое состоялось в эту среду, 5 октября, в Москве.

В ресторане Backstage (Crocus City Hall) прошла торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards, которая отражает роль fashion-индустрии в современном мире.

Звезды, появившиеся на церемонии, удивляли своими образами и прекрасным внешним видом.

В числе тех, кто поразил молодостью и красотой, была Анфиса Чехова, которая в декабре отметит свое 45-летие.

Для выхода в свет Анфиса Чехова выбрала белое платье с цветочным принтом и трендовыми рукавами-окороками.

Окружающие отметили, как безупречно выглядит Анфиса Чехова. За последнее время она заметно постройнела. Беседуя с журналистами, Анфиса Чехова явно играла своим милым личиком, немного кокетничая.

Анфиса Чехова в платье с цветочным принтом. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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