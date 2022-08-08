«Какая хозяюшка»: Тигран Салибеков подловил Юлию Белую за мытьем посуды

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая продолжают развивать отношения после размолвки.

На этот раз пара выехала с «Поляны», чтобы провести время не под камерами. Поздно вечером Тигран и Юлия заселились в некий домик.

В микроблоге Тигран Салибеков поделился видео, на котором запечатлел, как Юлия Белая наводит порядок, старательно моет посуду.