«Какая хозяюшка»: Тигран Салибеков подловил Юлию Белую за мытьем посуды

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков дал понять, что он ценит в девушке.
Тигран Салибеков и Юлия Белая

Тигран Салибеков и Юлия Белая. Фото: соцсети

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая продолжают развивать отношения после размолвки.

На этот раз пара выехала с «Поляны», чтобы провести время не под камерами. Поздно вечером Тигран и Юлия заселились в некий домик.

В микроблоге Тигран Салибеков поделился видео, на котором запечатлел, как Юлия Белая наводит порядок, старательно моет посуду.

Между влюбленными состоялся такой диалог.

«Какая хозяюшка. Не успела прийти, сразу посуду мыть, сразу!» — похвалил Тигран Салибеков Юлию Белую.

«Я же сказала, пока посуду не помою, за стол не сяду», — ответила ему Белая.

«Какая хозяйственная, молодец», — вновь восхитился Салибеков.

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Напомним, Тигран Салибеков и Юлия Белая собираются пожениться в октябре.

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