«Какая хозяюшка»: Тигран Салибеков подловил Юлию Белую за мытьем посуды

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая продолжают развивать отношения после размолвки.
На этот раз пара выехала с «Поляны», чтобы провести время не под камерами. Поздно вечером Тигран и Юлия заселились в некий домик.
В микроблоге Тигран Салибеков поделился видео, на котором запечатлел, как Юлия Белая наводит порядок, старательно моет посуду.
Между влюбленными состоялся такой диалог.
«Какая хозяюшка. Не успела прийти, сразу посуду мыть, сразу!» — похвалил Тигран Салибеков Юлию Белую.
«Я же сказала, пока посуду не помою, за стол не сяду», — ответила ему Белая.
«Какая хозяйственная, молодец», — вновь восхитился Салибеков.
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Напомним, Тигран Салибеков и Юлия Белая собираются пожениться в октябре.