Какая хорошенькая: Пугачева поразила фанатов, представ на памятном фото с лучезарной улыбкой и в наряде в горошек

Алла Пугачева с недавних пор не так часто радует поклонников своими новыми снимками, как им хотелось бы.

Потому даже неаутентичные кадры вызывают большой интерес фанатов Примадонны. На этот раз в фанатском аккаунте Аллы Пугачевой появился ее недавний, но все же уже архивный снимок.

На нем Алла Борисовна позирует со своей фирменной улыбкой, в наряде в белый горошек и ниткой жемчуга на шее.