Какая хорошенькая: Пугачева поразила фанатов, представ на памятном фото с лучезарной улыбкой и в наряде в горошек

Алла Пугачева с недавних пор не так часто радует поклонников своими новыми снимками, как им хотелось бы.
Потому даже неаутентичные кадры вызывают большой интерес фанатов Примадонны. На этот раз в фанатском аккаунте Аллы Пугачевой появился ее недавний, но все же уже архивный снимок.
На нем Алла Борисовна позирует со своей фирменной улыбкой, в наряде в белый горошек и ниткой жемчуга на шее.
Поклонники немедленно восхитились тем, как выглядит Алла Пугачева, назвав 73-летнюю певицу хорошенькой.
«Алла, вы красотка, и семья у вас супер», «Алла Борисовна вообще молодая, молодец», «Какая хорошенькая!», «На этом фото Алла на Лизу похожа», — высказались в Сети.
Алла Пугачева в наряде в горошек. Фото: соцсети
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Напомним, Алла Пугачева сейчас вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой находится в Юрмале. По одним данным, Примадонна планирует вернуться в Россию этой осенью, по другим — нет.