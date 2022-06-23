Какая ирония: Шатунов родился и умер в машине скорой помощи

В четверг, 23 июня, стало известно о смерти популярного музыканта Юрия Шатунова. Артисту стало плохо на отдыхе в Подмосковье. Друзья вызвали ему скорую помощь, но певец скончался по дороге в больницу из-за серьезных проблем с сердцем.

По иронии судьбы родился Шатунов тоже в машине скорой помощи.

«6 сентября 1973 года Шатунов Юрий Васильевич родился в поселке Пятки, в машине скорой помощи по дороге в роддом города Кумертау (Башкирской АССР), — указано на официальном сайте артиста. А в ночь на 23 июня 2022 года певец умер от инфаркта в машине неотложки».

Редакция Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта.

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