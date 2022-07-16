Какая фигура! Ходченкова показала идеальные изгибы, грациозно застыв у пилона

Звезде театра и кино, актрисе Светлане Ходченковой меньше, чем через полгода исполнится сорок лет.
К этому, как раньше было принято считать, солидному женскому возрасту Светлана Ходченкова прекрасно выглядит. Звезда обладает точеной фигурой и увлекается танцами на пилоне.
А это занятие требует недюжинной физической силы и грации. В микроблоге Светлана Ходченкова показала, что со вторым у нее полный порядок.
Актриса поделилась снимком, на котором запечатлено, как она грациозно застыла у пилона. Светлана Ходченкова показала идеальные изгибы своего тела, заворожив публику красотой.
Светлана Ходченкова у пилона. Фото: соцсети
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Поклонники Светланы Ходченковой признались, что поражены ее неземной красотой.
«Великолепная», «Идеальная», «Фурия», «Какая фигура!» - высказались в Сети.