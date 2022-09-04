«Какая-то фигня»: выступление «Тату» после 8-летней паузы прокомментировал известный композитор

Группа «Тату» спустя восемь лет затишья появилась на публике. Коллективу представилась честь закрывать фестиваль Ovion Show в Минске.

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Вокалистки Лена Катина и Юля Волкова исполнили свои самые популярные песни: «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси» и англоязычную версию «Я сошла с ума».

По окончании выступления девушки встретились с репортерами, но общаться с ними отказались. На любые вопросы журналистов они мило улыбались, умело меняя позы для фото.

На громкое возвращение «татушек» отреагировал композитор большинства песен группы Сергей Галоян. По его мнению, выступление нельзя назвать удачным.

«Мне кажется, все шоу должно быть про них. Это не камбэк, это какая-то фигня. Если делать камбэк, то надо делать сингл и делать его на родине. В таком формате это нужно только фанатам, которые скучают по группе. С точки зрения бизнеса, это никак вообще. Что у Юли, что у Лены пение на троечку», — высказался Галоян.

Ранее вокалистки «Тату» заявляли, что готовят трибьют. Музыкальная пластинка с кавер-версиями композиций будет доступна весной 2022 года.

Источник: Собеседник.ру