Какая есть! Умытая: Топалов слил в Сеть честное фото Тодоренко после родов

Регина Тодоренко — дважды мама. У нее подрастает сына Майкл, а не так давно телеведущая подарила мужу Владу Топалову еще одного малыша — сынишку Мира.

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Не успела Регина стать мамой во второй раз, как тут же поделилась снимками с младенцем и рассекретила его имя. Муж теледивы на седьмом небе от счастья. Он уже давно мечтал о большой семье. Правда, сама Регина хотела родить дочку. Однако у пары все еще впереди.