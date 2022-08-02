Какая есть! Умытая: Топалов слил в Сеть честное фото Тодоренко после родов

Регина Тодоренко — дважды мама. У нее подрастает сына Майкл, а не так давно телеведущая подарила мужу Владу Топалову еще одного малыша — сынишку Мира.
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Не успела Регина стать мамой во второй раз, как тут же поделилась снимками с младенцем и рассекретила его имя. Муж теледивы на седьмом небе от счастья. Он уже давно мечтал о большой семье. Правда, сама Регина хотела родить дочку. Однако у пары все еще впереди.
Регина Тодоренко предстала на фото без макияжа и с пучком на голове. Фото: личный архив
Пока Регина Тодоренко возится с детьми, ее муж поделился свежим снимком с возлюбленной после ее родов. Влад Топалов показал мать своих детей в таком виде, в котором видит ее каждое утро. Без грамма макияжа и с простым пучком на голове.
«С двумя детьми не до макияжа?», «Может себе позволить и не краситься», «Ну в личных поездках можно, она же не на гламурную премию пришла», «Свежее личико, чуть косметики и будет шикарно», «С детьми и недосыпом уже не до макияжа», — пишут фолловеры.