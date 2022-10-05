«Какашку смыть и забыть!»: Данко призвал не слушать «высеры» Панина

Алексей Панин на днях вновь раскритиковал умственные способности россиян, заявив, что у его бывших земляков «плавленый сырок вместо мозга». Напомним, актер в настоящее время живет в Испании.

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Певец Данко был крайне возмущен, услышав эти слова знаменитости. Особенно его коробит тот момент, что Панин прекрасно понимает, что гнев россиян его не достигнет — он за границей, поэтому смело гнобит их в Сети.

Данко предложил Панину доказывать свою позицию достойно — по-мужски, не тявкать из-за забора мелкой шавкой. А людям рекомендовал просто не обращать внимания на его визг.

«Зачем каждую какашку слушать и обращать внимание? Ее нужно смыть и забыть навсегда», — высказался Данко, обозвав слова Панина «высерами».

Источник: «Экспресс газета»