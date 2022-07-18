Как зрители «разрывали» стадион на концерте Михайлова в Иркутске

На минувших выходных Народный артист России Стас Михайлов выступил в Иркутской области, в городе Шелехове. На его концерте собрались около 16 тысяч человек. Люди приехали из Иркутска, а также из многих городов и поселков области. Все дружно подпевали мэтру, зажигали огни под легендарные хиты.

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Однако так называемая журналистка Ксения Собчак решила и здесь внести свою негативную лепту. Светская львица, которая лично не присутствовала в Иркутске, утверждает, что зрители массово уходили со стадиона во время выступления Михайлова. Доказательств, разумеется, она не предоставила.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказалось видео с того самого концерта. На кадрах видна совершенно иная картина: зрители не уходят, а, наоборот, приходят на стадион. Атмосфера дружная, никто не бойкотирует артиста.