Как живется обновленной сети кофеен Starbucks под властью Тимати

В августе 2022 года вместо Starbucks в России начали работать кофейни под названием Stars Coffee. Одним из совладельцев новой компании стал известный певец Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов). Музыкальный исполнитель поспешил заверить всех поклонников кофе:

«Мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим наряду с этим продукт качества совершенно нового уровня. В общем, предполагаю, что у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения!»

Официальное открытие состоялось 19 августа, почти месяц назад. Сегодня уже можно судить о том, что старт оказался удачным.

У Stars Coffee – масса положительных отзывов: по крайней мере, гораздо больше, чем у заведения «Вкусно и точка», заменившего «Макдональдс». Это отмечает и руководитель lifestyle-коммуникаций агентства PR Perfect Татьяна Зайцева:

«Стоит помнить и о том, что у Тимати уже есть успешный опыт в сфере ресторанного бизнеса: он стоял за запуском проекта Black Star Burger. Немногие могут похвастаться успешным кейсом запуска сети заведений быстрого питания, доступного и рассчитанного на массового клиента».

Несомненными находками сети кофеен стали новые десерты и авторские напитки.

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