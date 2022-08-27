Как живется Ларисе Голубкиной в частной клинике, в которую ее пристроила собственная дочь

Вдова Андрея Миронова, 82-летняя Лариса Голубкина, из-за тяжелого перелома шейки бедра уже длительное время живет в медучреждении. В частную клинику артистку пристроила заботливая дочь, чем автоматически навлекла на себя гнев со стороны подруг звездной матери.
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Пока Марию Голубкину осуждают, Лариса, напротив, защищает наследницу. Артистка охотно общается с прессой, подчеркивая, какие теплые отношения у них с дочкой.
Мария часто навещает мать, они весело и дружно проводят время, делятся историями из жизни и всегда с нетерпением ждут следующей встречи.
«Лариса Машу защищает. Тем более дочь часто ее навещает. Они ходят в местное кафе, пьют чай, заказывают угощения и, как лучшие подружки, обмениваются новостями», — пишет «Экспресс Газета».