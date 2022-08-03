Как жил Шатунов в Германии: ходил везде в галошах, рыбачил, завел кота

Смерть Юрия Шатунова стала настоящим ударом для многих россиян. Люди любили музыканта даже не будучи его поклонниками.

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А все из-за невероятной искренности, простоты и чистоты души. Как рассказал его друг Аркадий Кудряшов, музыкант несколько раз уходил со сцены, но возвращался на эстраду по просьбам поклонников.

О скромности артиста ходят настоящие легенды и Кудряшов подтверждает: Шатунов никогда не кичился своей популярностью и всегда думал, что это кратковременно, поэтому не считал себя мегазвездой.

И если в России ему прохода не давали на улице, дома в Германии он мог полностью расслабиться и быть таким, какой он есть — простым парнем.

«Он там мог позволить себе выйти в любимой футболке, спортивных штанах, кепке и галошах. Галоши он любил. В Германии везде в них ходил. В России, конечно, надо было одеваться соответственно статусу», — поведал Кудряшов.

Любимым занятием для него в Германии была рыбалка на озере в Баварии, там и развеяли, к слову, его прах по просьбе самого музыканта.