«Как же я тебя ненавижу, ты просто конченый»: Старшенбаум оскорбила Курцына

Как заметила актриса, она верила в любовь, а ей врали «жестоко и долго».
Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум. Фото: Global Look Press

Актриса Анна Старшенбаум в соцсетях негативно высказалась о своем коллеге Романе Курцыне.

«Как же я ненавижу тебя, ты просто конченый. Когда ты веришь и любишь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго, привязывая твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет. Если я когда-нибудь кому-нибудь снова решу довериться — ударьте меня, пожалуйста, по голове чем-нибудь очень тяжелым».

По словам Анны Старшенбаум, она сегодня вынуждена кричать в пустоту. Как она заметила, это первый в ее жизни такой опыт боли и обнуления.

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Напомним, что Роман Курцын уже десять лет как женат на Анне Назаровой. У них двое детей. Анна Старшенбаум несколько лет назад рассталась коллегой Алексеем Бардуковым.

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