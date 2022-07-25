«Как же я тебя ненавижу, ты просто конченый»: Старшенбаум оскорбила Курцына

Актриса Анна Старшенбаум в соцсетях негативно высказалась о своем коллеге Романе Курцыне.
«Как же я ненавижу тебя, ты просто конченый. Когда ты веришь и любишь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго, привязывая твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет. Если я когда-нибудь кому-нибудь снова решу довериться — ударьте меня, пожалуйста, по голове чем-нибудь очень тяжелым».
По словам Анны Старшенбаум, она сегодня вынуждена кричать в пустоту. Как она заметила, это первый в ее жизни такой опыт боли и обнуления.
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Напомним, что Роман Курцын уже десять лет как женат на Анне Назаровой. У них двое детей. Анна Старшенбаум несколько лет назад рассталась коллегой Алексеем Бардуковым.