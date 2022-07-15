А как же родина? Вера Брежнева оформляет итальянское гражданство

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева с весны живет в Италии с мужем Константином Меладзе, и недавно ей пришлось подвинуться – суженый перевез к себе бывшую жену и троих общих дочек. Видимо, это обстоятельство пошатнуло в ней патриотические чувства – думать о волонтерстве певица перестала. Хотя регулярно в соцсетях ранее освещала свою деятельность.

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Теперь же, как сообщает сайт Solenka.info, Брежнева занялась оформлением итальянского гражданства. Певица владеет роскошным особняком в элитном курортном местечке страны и решила закрепиться здесь, по-видимому, надолго.