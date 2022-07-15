Как же красиво! Жена Газманова устроила тематический вечер для мужа в честь свадьбы

Певец Олег Газманов отметил гранатовую свадьбу со своей женой Мариной. По словам артиста, его супруга удивляет его каждый год.

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«Моя Маруся – непревзойденный домашний креативщик и мастер праздников. Чтобы она не предложила, я за любой кипиш и движ в семье.

В прошлый раз она затеяла нашу бирюзовую годовщину на сапбордах. В этот раз предложила сделать (впервые для меня) глиняный кувшин. В итоге я перепил гранатового сока, мы вымазались в глине, нахохотались и сделали еще много всего!» - поведал в своем телеграме Газманов.