«Как же Аллочка гордится!»: юрмальский концерт Галкина обсуждают в Сети

Максим Галкин минувшей весной осудил начавшиеся события на юго-востоке Европы и покинул страну. Вместе с ним из России уехали Алла Пугачева и восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри. Обосновавшись на чужбине, шоумен начал зарабатывать концертами – сначала в Израиле, затем перебрался в Латвию, где уже выступил с первыми шоу.
После концерта в Лиепае, на котором Галкин шутил по-латышски, шоумен похвастался в своем микроблоге кадрами из зрительного зала. Подписчики в комментариях начали обсуждать увиденное, разойдясь во взглядах, ругая или превознося артиста.
«Как же Аллочка гордится вами!», «Что думаете по поводу сноса памятников воинам СССР в Латвии?», «Скучаем по тебе в России», «Низкопробный юмор с примесью русофобии, пока еще обеспечивает дивидендами. Посмотрим, чем это закончится», «А мне его жаль… скоро забудут», «Максим, что скажете касаемо Лаймы Вайкуле?», «В Сидней планируете?», «Спасибо за полученное наслаждение от концерта», - пишут люди.
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Кстати, Алла Пугачева, в отличие от мужа, до сих пор не высказалась о происходящем. Хотя политолог Александр Баунов объяснил, что ее отъезд – это явное высказывание.