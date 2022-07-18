А как же Алла без мужа? Максим Галкин неожиданно объявил об отъезде в Северную Европу

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин, который уже почти полгода назад покинул Россию, придумал, как зарабатывать деньги на русскоязычной публике, живущей за пределами страны.

Максим Галкин, потерявший заработки в России, всю весну сидел без работы. Только в июне пародист начал давать первые концерты. Сольные выступления Максима Галкина с аншлагом прошли в нескольких городах Израиля.

В августе Максим Галкин выступит в странах Балтии, ну а затем переместится в Северную Европу. В микроблоге артист анонсировал свое выступление в Дублине.