А как же Алла без мужа? Максим Галкин неожиданно объявил об отъезде в Северную Европу

Пародист Максим Галкин значительно расширил список государств, где намерен дать концерты.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин, который уже почти полгода назад покинул Россию, придумал, как зарабатывать деньги на русскоязычной публике, живущей за пределами страны.

Максим Галкин, потерявший заработки в России, всю весну сидел без работы. Только в июне пародист начал давать первые концерты. Сольные выступления Максима Галкина с аншлагом прошли в нескольких городах Израиля.

В августе Максим Галкин выступит в странах Балтии, ну а затем переместится в Северную Европу. В микроблоге артист анонсировал свое выступление в Дублине.

«Дорогие друзья! Рад анонсировать свой сольный концерт в Ирландии. Итак, 26 августа я буду со своим концертом в Дублине. Добро пожаловать! Приходите», — обратился к поклонникам Максим Галкин.

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Напомним, осенью запланированы гастроли Максима Галкина по Австралии. Где все это время будет находиться Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой, неизвестно.

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