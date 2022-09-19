Как завороженный смотрит на папу: Евгений Петросян поделился трогательным фото с маленьким сыном Ваганом

Известный юморист Евгений Петросян на днях отметил свое 77-летие. Самый дорогой подарок Евгений Ваганович получил, конечно же, от своего маленького сына, двухлетнего Вагана.
«Прошли деньрожденческие дни. И я хочу выразить глубокую благодарность всем многочисленным друзьям, которые поздравили меня, пожелав много добра. Особенно благодарю своего сына Вагана, который лично разукрасил поздравительную открытку и вручил торжественно мне! Спасибо всем!» — рассказал Евгений Петросян в микроблоге.
Публикацию Евгений Петросян сопроводил совместным фото с сыном. В кадре маленький Ваган завороженно смотрит на отца, папа и его наследник улыбаются друг другу.
Евгений Петросян с сыном Ваганом. Фото: личный архив
Евгений Петросян рассказал, что накануне Ваган побывал в Театре мюзикла на спектакле «Мамонтенок».
«Меня поразило, как он завороженно смотрел на сцену, почти не двигаясь, с широко открытыми глазами. Потом активно аплодировал и даже периодически хохотал! Явный театрал», — поделился впечатлениями после наблюдения за сыном Евгений Петросян.
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