Как завороженный смотрит на папу: Евгений Петросян поделился трогательным фото с маленьким сыном Ваганом

Известный юморист Евгений Петросян на днях отметил свое 77-летие. Самый дорогой подарок Евгений Ваганович получил, конечно же, от своего маленького сына, двухлетнего Вагана.

«Прошли деньрожденческие дни. И я хочу выразить глубокую благодарность всем многочисленным друзьям, которые поздравили меня, пожелав много добра. Особенно благодарю своего сына Вагана, который лично разукрасил поздравительную открытку и вручил торжественно мне! Спасибо всем!» — рассказал Евгений Петросян в микроблоге.

Публикацию Евгений Петросян сопроводил совместным фото с сыном. В кадре маленький Ваган завороженно смотрит на отца, папа и его наследник улыбаются друг другу.