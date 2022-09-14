Как Юлия Пересильд сорвала съемки дочери

Актриса Юлия Пересильд, по-видимому, передала по наследству свой талант дочери — Анке. Во всяком случае, девушка обнаруживает явную склонность к творчеству. А мама старается ее в этом поддерживать. Правда, иногда это стоит Юлии нервов.

Недавно старшая Пересильд почувствовала настоящий ужас, присутствуя на съемках дочери. А как иначе, если на ее глазах Анке пришлось шесть раз искупаться в ледяной речной воде! Юлия Пересильд не смогла справиться с эмоциями и остановила съемку.

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