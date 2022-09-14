Как Юлия Пересильд сорвала съемки дочери

Актриса Юлия Пересильд, по-видимому, передала по наследству свой талант дочери — Анке. Во всяком случае, девушка обнаруживает явную склонность к творчеству. А мама старается ее в этом поддерживать. Правда, иногда это стоит Юлии нервов.
Недавно старшая Пересильд почувствовала настоящий ужас, присутствуя на съемках дочери. А как иначе, если на ее глазах Анке пришлось шесть раз искупаться в ледяной речной воде! Юлия Пересильд не смогла справиться с эмоциями и остановила съемку.
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«Свирь — это судоходная река, я представляю, какая там глубина. Они вот так плывут в центр реки. В мокрой одежде. Холодно жутко. 40 минут выставляли свет.
Я не выдержала, подошла и сказала оператору: «Саша, я сейчас позвоню мастеру. Я больше этого терпеть не могу! Давайте их возвращать, согревать, а потом отправлять обратно», — цитирует слова Юлии Пересильд издание «РИА ФАН» со ссылкой на портал The Voice.