«Как я оказалась на этом месте вообще»: сбежавшая Татьяна Лазарева* пожаловалась на жизнь в Испании

Сбежавшая из страны Татьяна Лазарева* сейчас живет в Испании. С февраля она не раз оскандалилась, совершив ряд нелестных публичных заявлений в адрес соотечественников и страны. В июле она была причислена к иноагентам, что вызвало у нее невероятную гордость. Но сейчас свое мнение она уже поменяла.

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Лазарева* в шоу «Дифирамб» на YouTube пожаловалась на жизнь. Оказалось, ей на чужбине приходится непросто.

«Как я оказалась на этом месте вообще. В этой Испании сейчас сидеть? Ничего, что меня с 2012 года уволили с работы? Я живу без профессии, я не молодая девочка уже», - высказалась телеведущая.

При этом, теперь эмигрантка чувствует позор и ужас из-за своего нового статуса иноагента. Возвращаться в Россию артистка не собирается, а также запрещает сыну и дочкам жить на родине.

* признана иноагентом в России.