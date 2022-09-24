Как выглядит загородный дом Екатерины Климовой

Екатерина Климова после развода с Игорем Петренко самостоятельно растит четверых детей. Четыре года назад актриса купила загородный дом в Московской области, где сейчас и живет.

«Тяжелая физическая работа мне не под силу. Поэтому я прибегаю к помощи профессионалов. Но вообще я не белоручка», - заявила Климова программе «Ты не поверишь!»

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Старшая дочь Климовой Лиза отучилась на журналиста и работает шеф-редактором в новостном портале. Девушка призналась, что во всем помогает маме.