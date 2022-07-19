Как выглядит Юлия Барановская без накладных ресниц и толстого слоя пудры

Ведущая передачи «Мужское/Женское» вне работы не стесняется показать лицо без накладных ресниц, нарисованных пухлых губ и толстого слоя тона и пудры.
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«Не было никаких пластических операций. Несколько раз была на консультации по коррекции груди у разных врачей, но так ничего и не сделала», - заявляет звезда.
Кстати, смешное видео
К нам попало фото, на котором Барановская с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным и дочкой Яной - 14 лет назад, после выписки из роддома.
Фото: Global Look Press