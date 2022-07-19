Как выглядит Юлия Барановская без накладных ресниц и толстого слоя пудры

У Teleprogramma.pro оказался архивный снимок.
Юлия Барановская в шоу «Мужское/Женское»

Юлия Барановская в шоу «Мужское/Женское»

Ведущая передачи «Мужское/Женское» вне работы не стесняется показать лицо без накладных ресниц, нарисованных пухлых губ и толстого слоя тона и пудры.

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 «Не было никаких пластических операций. Несколько раз была на консультации по коррекции груди у разных врачей, но так ничего и не сделала», - заявляет звезда.

Кстати, смешное видео

К нам попало фото, на котором Барановская с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным и дочкой Яной - 14 лет назад, после выписки из роддома.

Фото: Global Look Press

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