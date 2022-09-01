Как выглядит украинка, с которой встречается Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо на этой неделе расстался с моделью Камилой Морроне. И уже через несколько дней актера застукали в компании украинской модели Марией Береговой.

Американские СМИ утверждают, что Лео встречается с девушкой с июля. Якобы с Морроне у них давно все. Просто не объявляли общественности.

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Мария - не просто модель, но и наследница фармацевтического бизнеса. Береговая выросла в Швейцарии, а сейчас проходит обучение в бизнес-школе в Лондоне.