Как выглядит школа в Старой Отраде, где учился Юрий Шатунов

Классный руководитель Галина Вагапова вспомнила, как однажды побывала в доме будущей звезды.

«Семья состояла из мамы-инвалидки и бабушки престарелой. Я посетила их дом. Полы на заде домика были не застелены, а спереди застелены. В доме ходили куры. Он был как беспризорник. Мама была парализована. Рука парализована. Рано она умерла. Ей был 37 лет», — рассказывала Вагапова.

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Напомним, что Юрий Шатунов в свое время угодил в детский дом. Там его приметил композитор Сергей Кузнецов, создавший группу «Ласковый май».