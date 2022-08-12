Как выглядит школа в Старой Отраде, где учился Юрий Шатунов

Школа, где учился солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, находится в башкирском селе Старая Отрада. Учебное учреждение единственное на несколько деревень. Кадры, как выглядит школа, показали в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая».
Школа. Фото: кадр из «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая».
Классный руководитель Галина Вагапова вспомнила, как однажды побывала в доме будущей звезды.
«Семья состояла из мамы-инвалидки и бабушки престарелой. Я посетила их дом. Полы на заде домика были не застелены, а спереди застелены. В доме ходили куры. Он был как беспризорник. Мама была парализована. Рука парализована. Рано она умерла. Ей был 37 лет», — рассказывала Вагапова.
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Напомним, что Юрий Шатунов в свое время угодил в детский дом. Там его приметил композитор Сергей Кузнецов, создавший группу «Ласковый май».