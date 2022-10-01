Как выглядит шикарная квартира Моисеева в центре Москвы

Борис Моисеев владел шикарной трехкомнатной квартирой в центре Москвы. По оценкам риелторов, стоит недвижимость сейчас не меньше 80 миллионов рублей.
Высокие потолки, мраморный пол, камин из натурального камня, картинная галерея на стенах, в центре гостиной - бюст себя любимого.
«Я здесь всегда отдыхаю», - пояснил Моисеев журналистам.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Кадр из шоу «Секрет на миллион»
Гардеробная у Моисеева была огромная: там и концертные костюмы, а также огромная коллекция ремней и шляп.
Кадр из шоу «Секрет на миллион»
Роскошная «трешка» в итоге досталась директору Моисеева Сергею Гороху. Брат певца Маркс Толкач собирается оспорить решение артиста.