Как выглядит шикарная квартира Моисеева в центре Москвы

Это жилье досталось Сергею Гороху.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев владел шикарной трехкомнатной квартирой в центре Москвы. По оценкам риелторов, стоит недвижимость сейчас не меньше 80 миллионов рублей.

Высокие потолки, мраморный пол, камин из натурального камня, картинная галерея на стенах, в центре гостиной - бюст себя любимого.

«Я здесь всегда отдыхаю», - пояснил Моисеев журналистам.

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Кадр из шоу «Секрет на миллион»

Гардеробная у Моисеева была огромная: там и концертные костюмы, а также огромная коллекция ремней и шляп.

Кадр из шоу «Секрет на миллион»

Роскошная «трешка» в итоге досталась директору Моисеева Сергею Гороху. Брат певца Маркс Толкач собирается оспорить решение артиста.

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