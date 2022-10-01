Как выглядит шикарная квартира Моисеева в центре Москвы

Борис Моисеев владел шикарной трехкомнатной квартирой в центре Москвы. По оценкам риелторов, стоит недвижимость сейчас не меньше 80 миллионов рублей.

Высокие потолки, мраморный пол, камин из натурального камня, картинная галерея на стенах, в центре гостиной - бюст себя любимого.

«Я здесь всегда отдыхаю», - пояснил Моисеев журналистам.

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