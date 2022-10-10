Как выглядит первая жена Олега Табакова, которую он бросил ради Марины Зудиной

Актриса Людмила Крылова, первая жена Олега Табакова, всегда находилась в тени своего именитого мужа.

Только после развода с ним ее карьера пошла вверх. 2 октября первой супруге ныне покойного Олега Табакова — Людмиле Крыловой — исполнилось 84 года.

Сейчас актриса живет затворницей, она не бывает на публичных мероприятиях и отказывается ото всех интервью. Людмила Крылова продолжает служить в театре «Современник» и периодически выходит на его сцену.