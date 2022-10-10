Как выглядит первая жена Олега Табакова, которую он бросил ради Марины Зудиной

Актриса Людмила Крылова, первая жена Олега Табакова, всегда находилась в тени своего именитого мужа.
Только после развода с ним ее карьера пошла вверх. 2 октября первой супруге ныне покойного Олега Табакова — Людмиле Крыловой — исполнилось 84 года.
Сейчас актриса живет затворницей, она не бывает на публичных мероприятиях и отказывается ото всех интервью. Людмила Крылова продолжает служить в театре «Современник» и периодически выходит на его сцену.
Несмотря на почтенный возраст, Людмила Крылова обожает водить автомобиль и ездит на дальние расстояния. Для своих лет Людмила Крылова хорошо выглядит, стараясь быть естественной.
Первая жена Олега Табакова Людмила Крылова. Фото: кадр программы «Ты не поверишь!»
«Мне, правда, с собой никогда не бывает скучно. Я читаю, разговариваю со своим оставшимся незначительным количеством друзей. Я до сих пор езжу на машине. В этом году ездила в Кострому, свою деревню. Я люблю очень это место», — поделилась Людмила Крылова с авторами программы телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Олег Табаков и Людмилы Крылова прожили в браке 34 года. Олег Табаков оставил первую жену ради любви к молодой Марине Зудиной.