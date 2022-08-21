Как выглядит и чем занимается сестра Тимати

Не все знают, что у популярного музыканта Тимати есть сводная сестра Анна Юнусова, которая родилась во втором браке отца артиста Ильдара Юнусова. Девушке сейчас 19 лет. Она родилась в Женеве.

В ближайшее время Анна планирует поступить в Лондонский Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. А строить карьеру хочет уже в России.

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